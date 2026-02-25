Milan, colpaccio in attacco: c’è la conferma

I rossoneri stanno ragionando sulla possibilità di prendere un grande attaccante nella prossima estate: c’è il segnale inequivocabile

L’estate può aprire una porta clamorosa per il mercato rossonero. Gabriel Jesus riflette sul futuro lontano da Londra: dopo anni in Premier League, l’attaccante dell’Arsenal FC valuta una nuova esperienza fuori dall’Inghilterra. Il contratto scade il 30 giugno 2027, ma i prossimi mesi possono segnare una svolta decisiva.

A gennaio né il club né il brasiliano hanno preso in considerazione offerte. In estate il quadro può cambiare. L’ex Palmeiras, reduce da un lungo stop al ginocchio, cerca un progetto che lo riporti al centro dell’attacco. In Premier League resta l’interesse del West Ham United, ma l’ipotesi Serie A prende quota. Secondo Tuttosport, tra i club attenti alla situazione ci sono Juventus e soprattutto Milan, pronto a nuove soluzioni offensive per il mercato estivo. Il legame rinnovato con l’agenzia Branchini, di cui faceva parte in passato, e che cura anche gli interessi di Massimiliano Allegri, può diventare un fattore strategico.

I numeri raccontano il peso dell’operazione: 31 gol in 114 presenze con l’Arsenal, uno stipendio da 265 mila sterline a settimana secondo il Daily Mail, pari a circa 14 milioni di euro lordi a stagione. Per il cartellino servono circa 20 milioni. Il Milan osserva con attenzione: Gabriel Jesus può diventare il colpo di punta per l’attacco 2026-2027, a patto di sostenere un investimento da top player.