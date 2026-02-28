Futuro Allegri, l’annuncio del mister: i tifosi sognano

Le dichiarazioni del tecnico livornese in conferenza stampa. Il mister ha così parlato in merito al suo futuro: il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che domani affronterà la Cremonese. L’obiettivo è rialzare la testa dopo il ko contro il Parma. Un ko – come ammesso dallo stesso tecnico livornese – che ha portato la squadra a vivere una settimana diversa dal solito.

Si teme un contraccolpo psicologico e proprio per questo il mister ha invitato Pavlovic e compagni a tenere alta la guardia. C’è una qualificazione in Champions League da guadagnarsi. Una volta centrato l’obiettivo più importante si potrà pensare ad altro.

Si potrà pensare al calciomercato, ma anche al futuro. In questi giorni è stato messo in discussione anche quello di Massimiliano Allegri. L’allenatore nel corso della sua avventura da tecnico ha dimostrato di essere poco propenso ai cambiamenti: “Nella mia carriera ho fatto tanti anni alla Juventus e tanti al Milan. L’allenatore è strettamente legato al risultato, ma qui si può fare un percorso importante. La società ha un progetto, quello di tornare a giocare la Champions League e poi di cercare di competere per vincerla“. Ha affermato Allegri in conferenza stampa.

Nel corso della conferenza, il tecnico livornese ha anche fatto capire di pensare solamente al Milan: “Con la società c’è totale sintonia, ci parliamo e ci confrontiamo. L’importante è che tutti lavoriamo per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato qui dopo tanti anni e di avere trovato un gruppo meraviglioso, di ragazzi splendidi”.

“Il club sta programmando il futuro del Milan, e per farlo bisogna ottenere il risultato più importante che è quello di tornare in Champions League: dobbiamo vedere se saremo bravi a rimanere lì o a fare un ultimo scalino”. Ha dunque aggiunto il mister. Testa quindi al campionato e alla qualificazione all’Europa che conta per guardare al futuro con ottimismo.