Milan, scelto il bomber: Allegri non ha dubbi

La lista per il centravanti si arricchisce ogni giorno di un nome ‘nuovo’, ma in casa rossonera hanno le idee chiare: il punto della situazione

E’ caccia al bomber. In estate, il Milan è pronto a regalarsi un nuovo centravanti. La speranza di tutto il popolo rossonero è che sia la volta giusta. Dopo aver speso tanti soldi per portare in rosa Santi Gimenez e successivamente Christopher Nkunku, il Diavolo si augurava di non dover mettere mano al portafoglio per comprare un altro attaccante.

Ma così non è stato. Il messicano ha deluso le attese e a gennaio Giorgio Furlani ha puntato ad acquistare Mateta dopo aver regalato ad Allegri Fullkrug. In estate, dunque, ci sarà spazio per un colpo importante: le indicazioni sono chiare. Così in queste settimane si sono letti davvero tanti nomi.

Stamani La Gazzetta dello Sport ha rilanciato Guirassy, ricordando anche l’interesse per Jackson e Retegui. Ma nei giorni scorsi si è parlato di Nunez, Lewandowski, Vlahovic, Gabriel Jesus e Moise Kean.

Nuovo bomber, Allegri ha il suo preferito: il punto della situazione

La verità è che ad oggi non c’è un nome davvero caldo, ma al 28 febbraio le possibilità di vedere in rossonero il serbo o il polacco sono nettamente in calo. Sono salite, invece, le quotazioni dell’attaccante italiano. La Fiorentina rischia di non giocare in Europa League, oltre che di retrocedere.

A fine stagione sapremo se l’addio di Kean sarà inevitabile: il Milan è in prima linea, pronto a cogliere l’occasione e ad investire quella cifra attorno ai 35/40 milioni di euro. Massimiliano Allegri ha già detto sì al suo acquisto. L’azzurro dunque va tenuto, al momento, in prima fila.

Gabriel Jesus non può essere scartato e ha buone possibilità di sbarcare in Italia. Il cambio di agente ha reso più percorribile questa strada. Serve comunque attendere ancora qualche settimana per avere un quadro più ampio. La primavera porterà chiarezza su varie situazioni, come quella relativa a Vlahovic, che non può essere scarto totalmente.