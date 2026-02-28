Milan stregato dal re degli assist: 30 milioni per il fantasista greco

Le ultimissime sul mercato rossonero: Geoffrey Moncada ha messo nel mirino il calciatore che ha attirato le attenzioni anche del Manchester City

Il mercato non dorme mai. E’ vero, oggi è vigilia di campionato per il Milan, chiamato a battere la Cremonese per rialzare la testa dopo il ko contro il Parma. Serve conquistare i tre punti per non far risucchiare dalla lotta per un posto in Champions League.

Blindare il secondo posto è l’obiettivo del Diavolo, che ha certamente abbandonato il sogno di conquistare lo Scudetto. Troppi i dieci punti dall’Inter. Se Allegri e i suoi giocatori sono concentrati sul campo, che ha ancora tanto da dire, la dirigenza pensa anche al calciomercato. Lo sta facendo Igli Tare, così come Geoffrey Moncada che è tornato a girare i campi di tutto il mondo.

Nell’ultimo periodo è stato avvistato spesso in Belgio: proprio dalla Jupiler Pro League può arrivare il nuovo rinforzo del Diavolo. Il campionato, dal quale il Milan ha acquistato prima De Ketelaere e poi Ardon Jashari, sta mettendo in mostra un altro importante talento, Kostantinos Karetsas.

Calciomercato Milan, sfida agli inglesi per Karetsas

Il giocatore, nato in Belgio, ma con evidenti chiare origini greche, sta deliziando i palati dei tifosi del KRC Genk con le sue giocate.

Il 18enne, che ha scelto la Grecia come Nazionale, è davvero il re dell’assist. In 37 partite disputate, sono stati, infatti, ben 16 i passaggi vincenti, oltre a tre gol segnati. Trequartista, ma anche esterno di destra, il mancino classe 2007 ha una valutazione già importante.

Il Genk, infatti, si augura di incassare almeno 30 milioni di euro. Una speranza concreta se si considera che sulle tracce del giocatore, che ha stregato Geoffrey Moncada, come riporta Tuttosport, ci sarebbe anche il Manchester City di Pep Guardiola