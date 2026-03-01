Pagelle Cremonese-Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Cremonese-Milan, il migliore e il peggiore in campo della partita vinta oggi dai rossoneri

Il migliore

La palma del migliore in campo è di Pavlovic che regala tre punti fondamentali al Milan per la corsa Champions. Non vincere oggi a Cremona rischiava di creare non pochi problemi ai rossoneri, anche dal punto di vista psicologico, invece arriva la testa del difensore serbo per mettere dentro un gol da tre punti pesantissimi (e il ritorno alla vittoria del Milan dopo due partite).

Il peggiore

Ancora in difficoltà Pulisic, autore anche oggi di una prestazione negativa e sottotono e con un altro gol clamoroso sbagliato (non da lui). Non è un buon momento per l’americano, che soffre dal punto di vista fisico e forse anche per il gioco della squadra, ma deve essere perdonato visti i tantissimi punti che ha regalato al Milan nella prima parte di stagione.

Le pagelle di Cremonese-Milan

MAIGNAN 6

TOMORI 6 (dal 78′ ATHEKAME SV)

DE WINTER 6,5

PAVLOVIC 7

SAELEMAEKERS 5,5 (dal 62′ FULLKRUG 6

FOFANA 6,5 (dal 62′ RICCI 6)

MODRIC 6

RABIOT 6

BARTESAGHI 6 (dall’89′ ESTUPINAN SV)

LEAO 6,5

PULISIC 5 (dal 78′ NKUNKU 6,5)