“Allegri allenatore di m….”, Alex Jimenez allo scoperto: cosa è successo davvero

Il terzino del Bournemouth esce allo scoperto e spiega cosa è successo in estate con quel messaggio pubblicato su Instagram

Poche settimane fa, il Bournemouth ha riscattato ufficialmente Alex Jimenez. 19,5 milioni al Milan, la cui metà è destinata al Real Madrid, che nel frattempo ha conservato il 50% della futura rivendita. Lo spagnolo ha lasciato i rossoneri negli ultimi giorni del mercato estivo e lo ha fatto dopo che, secondo molti, giustamente, si parlava di lui come di un possibile importante tassello tecnico e tattico per la squadra.

Invece le cose sono andate diversamente. Ci sono stati un po’ di problemi e oggi, a mesi di distanza, Alex Jimenez li ha rivelati. Ha detto di aver chiesto la maglia numero 2 a inizio stagione e gli è stato detto di no. Si è sentito poco coinvolto nel progetto e soprattutto poco responsabilizzato, da lì tutta una serie di errori fra cui anche qualche ritardo agli allenamenti. A questo poi si è aggiunto quel messaggio su Massimiliano Allegri mandato su Instagram alla persona sbagliata e rivelato poi pubblicamente.

“È stata una cazzata. Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di merda’ e lo dimostra la sua storia. Stavo uscendo da una partita, non avevo giocato ed ero arrabbiato: ho sbagliato la persona a cui mandare il messaggio. Dal primo giorno ho chiesto scusa ad Allegri: non penso quel che ho scritto. E lui ha accettato le mie scuse. Ma tutte queste situazioni mi hanno tolto serenità e sono stato anche io a dire alla società di cercare soluzioni: il Milan è un club che amo e non volevo sentirmi male o influenzare negativamente la squadra con un mio cattivo momento”, le sue parole a Gianluca Di Marzio.