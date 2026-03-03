@ML – Gabbia si è operato: tempi di recupero lunghi

Il difensore è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico a Londra. Ecco quando potrà tornare a giocare

Nella giornata odierna Matteo Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.

Con questa nota, il Milan nella serata di oggi, ha informato i giornalisti in merito alle condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore, out contro il Parma e la Cremonese, non giocherà il derby, ma sarà costretto a saltare anche le sfide successive. Di certo, il centrale azzurro non ci sarà contro la Lazio, il Torino e verosimilmente contro il Napoli. Possibile rientro, dunque, tra l’Udinese e il Verona.

Scelte obbligate dunque per Massimiliano Allegri che continuerà a puntare su De Winter al centro, Tomori e Pavlovic ai lati. Contro l’Inter la prima alternativa sarà, dunque, Odogu visto il possibile forfait di Bartesaghi.