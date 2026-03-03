Il Milan non molla lo Scudetto: la Gazzetta dello Sport rivela il patto di spogliatoio

Nonostante i 10 punti di distacco, con un derby da giocare il Milan non molla la corsa Scudetto: rivelato il patto di spogliatoio

Il Milan non molla. Il derby contro l’Inter vale molto più dei tre punti. A -10 in classifica, la rimonta resta complicata, ma a Milanello il messaggio è netto: giocare per orgoglio, senza calcoli, senza paura. Alla ripresa degli allenamenti, Massimiliano Allegri ribadirà il concetto già espresso dopo il successo di Cremona: “Pensiamo solo a noi stessi, ma sognare non è vietato, dovremo divertirci e godercela”. L’obiettivo è chiaro: dare tutto, fino all’ultima giornata.

Come scrive il Corriere della Sera, il tecnico rossonero non ha alzato bandiera bianca. Con un distacco pesante, la pressione grava sui nerazzurri, chiamati a interrompere una serie negativa di sei derby senza vittorie. Il Milan può affrontare la stracittadina con mente libera, consapevole di avere meno da perdere. Dopo il 2-0 allo Zini, Allegri ha sorriso: “Sarà una bellissima serata“. Parole che alimentano la fiducia di un gruppo deciso a lasciare il segno in una notte che può cambiare l’inerzia emotiva della stagione.

La Gazzetta dello Sport rivela di un patto fra i senatori dello spogliatoio: vincere il derby e poi si vedrà. A caricare l’ambiente ci ha pensato Rafael Leao. L’attaccante ha alzato i toni: “Deve essere una questione di vita o di morte, dobbiamo prenderla sul personale”. Poi la promessa: “Questa settimana di sera non si esce“. Leadership, carattere, voglia di incidere. Dopo due errori sotto porta a Cremona, Leao ha trovato il gol del raddoppio e ora punta a ripetersi. Il derby può riaprire tutto o chiudere ogni discorso: il Milan vuole ancora crederci.