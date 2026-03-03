Sorpresa Milan, Allegri lo rilancia per il derby

Le ultimissime notizie relative alle scelte del Milan in vista della gara contro i nerazzurri: ecco costa può succedere

La vittoria contro la Cremonese è ormai in archivio. Il Milan ha iniziato così a pensare al derby che si giocherà domenica sera a San Siro.

Un match che ha perso un po’ di importanza dopo il pareggio contro il Como e la sconfitta contro il Parma da parte dei rossoneri, ma il derby è sempre un derby nonostante i dieci punti di distanza.

Il Milan ha voglia di vincere per dare una piccola gioia ai propri tifosi e per non avere ulteriori rimpianti. Ad oggi ci sono almeno un paio di dubbi per quanto riguarda la formazione. Le incertezze sono legate ai problemi fisici di Matteo Gabbia, che non ha ancora smaltito del tutto il risentimento muscolare accusato durante il riscaldamento di due domeniche fa, e di Davide Bartesaghi, che è uscito malconcio dalla gara dello Zini.

Stando alle ultime notizie provenienti da Milanello, il centrale dovrebbe esserci. Più dubbi per l’esterno. Massimiliano Allegri potrebbe così essere obbligato ad affidarsi ad Estupinan.

Con il recupero di Matteo Gabbia, a rischiare il posto sarebbe Fikayo Tomori. De Winter sta bene e il tecnico livornese lo lascerà in campo, a destra o al centro.

A centrocampo, Rabiot e Modric hanno il posto assicurato, ma anche Youssouf Fofana ha buona possibilità di scendere in campo dal primo minuto. A destra ovviamente toccherà a Saelemaekers, un altro intoccabile al pari di Pavlovic in difesa, Mike Maignan in porta e Rafa Leao in avanti. La sorpresa? Può essere davvero l’esclusione di Chris Pulisic. Massimiliano Allegri, infatti, sta pensando di puntare su Christopher Nkunku.