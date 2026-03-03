Svolta Cardinale, priorità al Milan: decisione fondamentale

Le ultime notizie relative al numero uno di RedBird, atteso a Milano: la scelta lascia sempre meno dubbi. Il punto della situazione

Gerry Cardinale ci ha preso gusto. Il numero uno di RedBird è atteso a Milano nei prossimi giorni. Da quando ha rifinanziato il debito con Elliott, il proprietario dei rossoneri ha fatto visita più volte alla squadra e alla dirigenza. E’ successo per ben due volte nell’ultimo periodo.

Così Cardinale è stato sia al centro sportivo di Milanello, sia a Casa Milan, dove ha parlato con i giocatori e poi con chi sta programmando il prossimo calciomercato. Il numero uno di RedBird sta mostrando vicinanza al Diavolo come mai fatto prima. Cardinale ha voglia di vincere e di scrivere un pezzo di storia del Milan.

Sa dunque, che servono investimenti importanti per tornare a dominare in Italia e in Europa. Da questa estate c’è stato un cambio di passo: l’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno ridato ordine al Milan, ma non può stare. La prossima campagna acquisti dovrà essere quel del salto di qualità.

Così Gerry Cardinale sarà ancora a Milano e assisterà al derby. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport. Assisterà al derby e poi farà il punto della situazione con la dirigenza per programmare il futuro. Si parlerà anche di grandi temi di attualità, dallo stadio all’Nba Europe.