Svolta Gimenez, obiettivo derby: il piano per prendersi il Milan

Il messicano non ha ancora smesso di credere nel Diavolo e in un futuro in rossonero: il punto della situazione

La notizia relativa a Matteo Gabbia ha gettato nello sconforto il popolo rossonero. E’ così il momento dei rimpianti, per un club che avrebbe potuto investire sul mercato in inverno, acquistando un difensore centrale all’altezza, come aveva richiesto Massimiliano Allegri.

Il calciatore italiano dovrà stare fuori un mese e a Tomori, De Winter e Pavlovic – di fatto – non ci sono alternative se non il giovanissimo Odogu, mai utilizzato.

Se l’emergenza dietro, preoccupa Massimiliano Allegri, lo stesso non si può dire in avanti. La notizia positiva delle scorse ore, come aveva anticipato il tecnico livornese sabato scorso in conferenza stampa, è il rientro in gruppo, a breve, di Santiago Gimenez.

La visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. Ha informato il Milan, che si augura di avere il messicano già nei prossimi giorni L’ex Feyenoord spera addirittura di poter strappare una convocazione per l’Inter. Chissà che Massimiliano Allegri non lo accontenti, anche se di minuti nelle gambe ne avrebbe poco.

Gimenez non molla il Milan

Ma da qui al termine della stagione mancano ancora diverse partite. C’è un numero tale di gare con le quali Santiago Gimenez spera di riuscire a far cambiare idea al Milan. E’ una missione impossibile o quasi: il Diavolo, d’altronde, ha deciso di privarsi del messicano già l’estate scorsa.

Ma – si sa – nel calcio si cambia idea velocemente e i gol fanno la differenza. Se dovessero essere tanti, chissà che Igli Tare e Max Allegri non decidano di puntarci per la prossima stagione. Gimenez ha voglia di crederci: giocare e segnare, d’altronde, è l’unico modo per arrivare al top al prossimo Mondiale.

L’ex Feyenoord è legato ai colori rossoneri, che non vorrebbe mai svestire. Così ci proverà fino a quando ne avrà la possibilità. E le possibilità potrebbero non essere poche viste le difficoltà di Chris Pulisic e la sterilità di Fullkrug che fin qui ha segnato solamente un gol. Nkunku, poi, fatica a dare continuità e non è certo un titolarissimo. L’unica certezza, al momento, dunque, è rappresentata da Rafa Leao. Il tempo per prendersi il Milan c’è ancora