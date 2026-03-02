@ML – Infortunio Bartesaghi, l’esito degli esami. Buone notizie per Gimenez

Ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto oggi Davide Bartesaghi: ci sono buone notizie, per lui e anche per Giemenz

Poco prima del gol di Pavlovic a Cremona, Davide Bartesaghi si è fermato per infortunio ed è stato costretto alla sostituzione. Al suo posto è entrato Estupinan, decisivo nel calcio d’angolo che ha portato alla rete del serbo. I tifosi rossoneri hanno temuto il peggio per l’ex terzino del Milan Futuro in vista del derby, previsto per domenica prossima. Gli esami ai quali si è sottoposto oggi hanno confermato il risentimento al flessore, escludendo quindi lesioni. Questo significa che nel giro di qualche giorno tornerà a disposizione e potrà giocare contro l’Inter.

Notizie positive anche per quanto riguarda Santiago Gimenez. Allegri aveva anticipato qualcosa nell’ultima conferenza stampa ma oggi il messicano si è sottoposto ad una visita di controllo che ha dato esito positivo. Nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. A breve quindi l’ex Feyenoord potrà tornare almeno fra i convocati e rimettere piede in campo, in attesa di ritrovare la giusta condizione. L’ultima sua partita risale a fine ottobre contro l’Atalanta a Bergamo.