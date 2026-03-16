Agente Allegri: “Leao non sta dando un grande apporto. Mai pensato di vincere”

Le dichiarazioni di Giovanni Branchini a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, riportate da Sportmediaset: ecco cosa ha detto

Parole importanti quelle che arrivano in mattinata da parte dell’agente di Massimiliano Allegri, dopo il ko del Milan contro la Lazio.

Il Diavolo non ha mai creduto nello Scudetto, ha affermato Giovanni Branchini ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1. Immancabile una dichiarazione su Rafa Leao, che ieri si è rifiutato di abbracciare il tecnico livornese: “Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori. Quest’anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l’epilogo brusco della sostituzione”

Dopo la sconfitta di ieri, la vetta è sempre più lontana: “Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all’Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l’obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza.