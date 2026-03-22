Fofana smonta la narrazione: il Milan riparte da Leao e Pulisic

Tutto dopo il terzo gol rossonero, quello del centrocampista francese: le immagini non lasciano davvero dubbi

Il Milan vince e spazza via le critiche dopo una settimana davvero pesante da ogni punti di vista. D’altronde sono stati i giorni delle critiche a Rafa Leao, per un mancato abbraccio a Massimiliano Allegri. Il portoghese è stato messo, addirittura, sul mercato su alcuni quotidiani, che qualche settimana prima avevano dato per certo il rinnovo di contratto.

Una narrazione pesante, ben lontana dalla verità. Si è messo in discussione lo stato di salute dello spogliatoio, con Leao e Pulisic ai ferri corti. E per finire si è dubitato dell’infortunio del portoghese, che da mesi sta stringendo i denti per una pubalgia fastidiosa.

Ieri, i sorrisi dopo i gol del numero dieci in tribuna hanno fatto capire, ancora una volta, quanto tenga ai colori rossoneri. Ma per smontare una narrazione davvero aberrante ci ha pensato Youssouf Fofana, con il compagno di nazionale Adrien Rabiot.

Al terzo gol, quello della tranquillità, messo a segno dall’ex Monaco, tutta la squadra ha esultato all’unisono e proprio il modo di festeggiare dei due connazionali non è passato inosservato. Poi nel post partita è arrivata la conferma, via tv e social, da parte degli stessi protagonisti:

Fofana e Rabiot si sono piegati sulle ginocchia portandosi il braccio davanti la faccio. Il senso? I due centrocampisti non hanno fatto altro che mettere a tacere tutte le voci relative a Pulisic e Leao, unendo i modi di esultare del 10 e dell’11.

Unione, famiglia, in questo goal c’è tutto. Con buona pace di chi prova a mettere zizzania all’interno di una squadra rinata con il lavoro di Igli Tare e di Massimiliano Allegri e tutto il suo staff. Lo Scudetto resta lontano, ma sognarlo concretamente il prossimo anno sarà davvero possibile, grazie alla nascita di un vero gruppo. Qualche innesto di spessore, però, farebbe certamente comodo.