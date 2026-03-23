Chukwueze, comunicazione da Londra: decisione presa sul riscatto

Il Milan ha ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione ufficiosa da parte del Fulham per il riscatto di Chukwueze: decisione presa

Samuel Chukwueze ha ritrovato spazio e fiducia al Fulham, e ora il club inglese ha deciso di muoversi per il riscatto. Dopo mesi positivi, i londinesi sono orientati a esercitare il diritto di acquisto a giugno, chiudendo l’operazione con il Milan. L’esterno nigeriano ha già dato disponibilità a restare, segnale chiaro sulla volontà di proseguire l’esperienza in Premier League.

Decisiva la crescita mostrata negli ultimi mesi, culminata con la doppietta al Manchester City, momento chiave del suo rilancio. Nei giorni scorsi è arrivata una comunicazione ufficiosa al club rossonero: il Fulham intende procedere con il riscatto. Il Milan attende i passaggi formali, con la convinzione che l’operazione possa chiudersi a breve. L’intermediario coinvolto ha già aggiornato le parti, confermando la direzione dell’affare.

A Casa Milan cresce l’attesa per la definizione dell’accordo, considerato ormai vicino alla conclusione.

Plusvalenza

Dal punto di vista economico, il Milan incassa una cifra importante: 24 milioni di euro, con bonus fino a 28 milioni. Una plusvalenza utile per finanziare il mercato estivo e intervenire su altri reparti prioritari.

La cessione di Chukwueze conferma la linea societaria: valorizzare gli asset e reinvestire su profili più funzionali al progetto di Massimiliano Allegri.