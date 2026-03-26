Una big inglese su Pavlovic: la risposta del Milan

Una grande squadra inglese ha messo gli occhi su Pavlovic per l’estate: la posizione del Milan è netta, ma occhio alle sorprese

Strahinja Pavlovic è diventato un punto fermo della retroguardia rossonera con il ritorno di Massimiliano Allegri. Prestazioni solide e affidabilità hanno convinto tutti, tanto da considerarlo oggi un punto fisso della squadra per il presente e anche per il futuro. In questi giorni si sono diffuse un po’ di indiscrezioni di mercato sul suo conto, con un il Chelsea che avrebbe palesato un certo interesse, con tanto di contatti con il suo entourage. In merito però il Milan ha già preso una posizione.

Arrivato nell’estate 2024 dal Salisburgo per 18 milioni più 2 di bonus, il difensore ha visto il proprio valore crescere rapidamente. Oggi la valutazione è più che raddoppiata, segnale della fiducia costruita in pochi mesi. Il rendimento ha cambiato le prospettive, trasformando Pavlovic in una delle basi su cui impostare la difesa della prossima stagione.

Pavlovic certezza, ma occhio alle offerte

Il club di via Aldo Rossi lavora alla costruzione del nuovo reparto arretrato partendo da punti fermi. Pavlovic rientra tra questi, insieme ad altri elementi da integrare con profili mirati sul mercato. Per il serbo però vale la stessa regola che c’è per qualsiasi giocatore della rosa del Milan: tutti sono cedibili in caso di offerte congrue al valore. I tifosi sono abituati: Cardinale e Furlani sono aperti a qualsiasi tipo di cessione in caso di proposte importanti, come quelle arrivate l’anno scorso per Reijnders e Thiaw. Ecco quindi che se il Chelsea dovesse presentare un’offerta da 40 milioni in su, allora lo scenario cambierebbe. Ad oggi il Milan non vuole privarsi dell’ex Salisburgo, ma tutto dipende da ciò che arriverà.