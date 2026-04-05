“Ad Allegri devo tutto”, c’è solo il Milan nella testa del giocatore

Continuano ad arrivare messaggi d’amore per il Diavolo e il suo allenatore: a testimonianza di un gruppo sempre più unito

La vittoria più grande di Massimiliano Allegri è stata certamente quella di essere riuscito a creare un gruppo. Dopo le tante problematiche dello scorso anno, il tecnico livornese grazie all’aiuto del suo staff e di Igli Tare, ha raggiunto un successo che non era così scontato.

Un successo che permette al Milan di guardare al futuro con grande ottimismo. Non servirà rifondare, ma aggiungere quelle 3-4 pedine utili per rendere il gruppo ancor più vincente. E’ evidente che la squadra si è compattata anche grazie alla presenza di elementi importanti come Luka Modric e Adrien Rabiot, che hanno dato l’esempio dentro e fuori dal campo.

Sono state, dunque, gettate le basi per un gruppo vincente. Il prossimo anno quindi l’obiettivo sarà quello di alzare al cielo almeno un trofeo e di onorare la Champions League al massimo.

Milan, conferme su Allegri: “Allenatore e persona top”

I successi di Allegri sono diversi. Uno di questi è certamente Davide Bartesaghi, che si è preso il posto da titolare, scalzando presto Pervis Estupinan. Il giovanissimo italiano è così diventato il sostituto di Theo Hernandez.

“Ad Allegri e ai suoi collaboratori devo tutto”. Afferma senza giri di parole Bartesaghi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Mi hanno dato sicurezza e aiutato ad adattarmi in più ruoli. Mi piace giocare dove mi utilizzano oggi, da quinto, ruolo a cui dedico tanto lavoro. In futuro mi vedo anche nella difesa a tre: ho capito che la duttilità è un valore aggiunto”.

Dichiarazioni che certificano ancora una volta l’importanza di Allegri all’interno del Milan: “Ho incontrato un allenatore e una persona top, Allegri mi ha sempre detto di stare tranquillo. Lo staff mi sostiene, con loro c’è anche una confidenza maggiore. Sapevo di avere un’opportunità da sfruttare, che anche il mio momento sarebbe potuto arrivare”.