Sorpresa in attacco, Allegri stupisce tutti per Napoli-Milan

Le ultimissime notizie relative alla possibile formazione dei rossoneri contro gli azzurri: ecco la decisione del tecnico livornese

La formazione del Milan è fatta. Massimiliano Allegri ha davvero pochi dubbi in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Stasera tutti davanti la tv per Inter-Roma, poi testa e cuore al Maradona, dove i rossoneri si presenteranno con tutti i giocatori a disposizione.

L’unico assente sarà Matteo Gabbia, ma il tecnico livornese ha recuperato anche Ruben Loftus-Cheek oltre a Santiago Gimenez. In attacco ci sono proprio tutti, con Rafa Leao che dopo aver saltato la Nazionale è pronto a dare una mano. Lo farà dall’inizio?

Le ultime indicazioni che ci arrivano dicono di no. Nessuna sorpresa, dunque, per quanto riguarda il numero dieci: è da giorni che Nkunku stuzzica la fantasia di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda il francese, dunque, nulla è cambiato; a 24 ore dal calcio di inizio è il favorito a giocare in avanti.

Ma le sorprese non mancano. Sì, perché Christian Pulisic potrebbe sedersi in panchina: il tecnico livornese sta, infatti, pensando a Fullkrug per affiancare l’ex Chelsea. Sarebbe davvero clamoroso, ma aver lavorato con entrambi in questi giorni potrebbe fare la differenza.

Per quanto riguarda il resto della formazione, non ci sono dubbi: tra i pali ovviamente Mike Maignan, con Tomori, De Winter e Pavlovic in difesa. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi; a centrocampo, ovviamente, spazio a Luka Modric, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana.