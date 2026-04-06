Napoli-Milan, ansia per un titolarissimo: cambia la formazione

Le ultimissime notizie relative alla gara che andrà in scena fra poche ore allo stadio Maradona: il punto della situazione

A pochissime ore dal calcio d’inizio di Napoli-Milan si è fermato un titolarissimo. Un fulmine a ciel sereno in vista della gara che inizierà alle 20.45 allo stadio Maradona. Ieri è giunta notizia relativa al cambio in attacco, con Fullkrug che ha superato Chris Pulisic, prendendosi una maglia da titolare al fianco di Christopher Nkunku.

Rafa Leao e l’americano si accomoderanno, dunque, in panchina al pari di Santiago Gimenez, totalmente recuperato. Starà fuori anche Ruben Loftus-Cheek: l’inglese potrà entrare a partita in corso; a centrocampo, infatti, spazio ancora a Youssouf Fofana con Luka Modric e Adrien Rabiot.

Non si cambia sugli esterni, con Bastesaghi e Saelemaekers. Dietro, senza Matteo Gabbia, toccherà a Tomori, de Winter e Pavlovic, proteggere Mike Maignan.

La notizia relativa al forfait è legata, dunque, al Napoli: Antonio Conte ha recuperato praticamente tutti, da Anguissa a De Bruyne. Entrambi saranno titolari così come McTominay. Il possibile stop, come anticipato da Il Mattino, riguarda Hojlund. Il centravanti rischia di saltare il big match del Maradona. In caso non ce la facesse, Conte punterebbe su Giovane, visto quanto accaduto con Romelu Lukaku in questi giorni.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane (Hojlund)

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, de Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug