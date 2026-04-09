Milan, ritorno al passato: Allegri cambia per sbloccare Leao e Pulisic

Sabato si torna in campo: domani sarà già vigilia di campionato per la squadra del tecnico livornese, intenzionata a rialzare la testa

Domani alle ore 12.00, Massimiliano Allegri tornerà a parlare ai giornalisti. Lo farà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese. I rossoneri giocheranno tra le mura amiche per tornare alla vittoria. Un successo renderebbe sempre più vicino l’obiettivo Champions League. Un eventuale passo falso rischierebbe di complicare pericolosamente tutto.

In questo finale di stagione, dunque, Massimiliano Allegri dovrà provare a giocarsi le carte giuste per non vivere un vero e proprio incubo. Il segreto, verosimilmente, sta nel ritrovare il gol dei suoi attaccanti, che nel 2026 stanno facendo una fatica terribile.

Rafa Leao e Christian Pulisic hanno avuto diversi problemi fisici e il modulo utilizzato non esalta le loro caratteristiche. Il tecnico livornese, dunque, è pronto a cambiare per il bene del portoghese e dell’americano, ma soprattutto per quello del Milan.

Milan, Allegri pensa al tridente: il punto della situazione

Così il Diavolo contro l’Udinese può tornare a giocare con un tridente puro: Leao ritroverebbe la sua fascia sinistra e Pulisic quella destra. A completare il reparto offensivo, poi, Allegri pensa a Santiago Gimenez. Una svolta per questo finale di stagione che guarda al futuro.

Il Milan non può certo rimanere bloccato al suo 3-5-2, che non esalta le caratteristiche di molti suoi giocatori. Passare ad un 4-3-3 rappresenterebbe una svolta che inevitabilmente indirizzerebbe anche il calciomercato. Un terzino destro puro, ad esempio, servirebbe più di ogni altra cosa.

Ma con queste ultime partite a cambiare potrebbe essere il futuro di Gimenez, ma il Milan si aspetta risposte concrete anche da Leao e Pulisic. Servono i loro gol per tornare a gioire insieme, come i vecchi tempi, come nella foto