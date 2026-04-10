Missione in Germania, il Milan sfida il Napoli per il fantasista

Il giocatore tedesco classe 2005 nel mirino dei grandi club: il punto della situazione in vista della prossima estate

Si sta muovendo con forza il Milan sul mercato. La qualificazione in Champions League è sempre più vicina e la dirigenza rossonera è così pronta a mettere a segno i primi colpi per migliorare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Il Diavolo ha una rosa corta che va allungata con elementi di spessore, ma non solo.

Non è un segreto che il Milan sia intenzionato a mettere le mani su giocatori importanti: la caccia al parametri zero è partita e i nomi cerchiati in rosso sono quelli di Leon Goretzka e Robert Lewandowski, ma si segue anche Dusan Vlahovic, che però sta perdendo quota.

Se il Diavolo dovesse davvero riuscire a mettere le mani sui due giocatori farebbe un salto di qualità non indifferente, ma servono giovani da inserire nella rosa. Giovani capaci di spiccare il volo in poco tempo, per un giusto mix. Così attenzione al colpo a sorpresa: il Milan – secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport – avrebbe fatto seguire da vicino, con alcuni suoi osservatori, Mert Kömür.

Si tratta di un trequartista di chiare origini turche, ma nato in Germania, che sta giocando per l’Augsburg. Il classe 2005 ha raccolto ventitré presenze in Bundesliga, per oltre 1300 minuti: i gol segnati sono stati due, oltre a tre assist. Il calciatore in stagione ha dimostrato di poter occupare diverse zone centrali del campo. Kömür, per il quale non c’è ancora una trattativa vera e propria, è principalmente un trequartista ma può giocare sia qualche metro più dietro che più avanti. Sul giocatore si registra l’interesse anche del Napoli