Il nuovo progetto comprende tre Tornei e coinvolgerà oltre 3.500 squadre giovanili-scolastiche in tutta Italia.

Lega Calcio Serie A presenta “A Tutta Classe”, un nuovo progetto educativo e sociale che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di crescita e inclusione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alimentare nelle nuove generazioni la passione autentica per il gioco del calcio, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra.

“A Tutta Classe” si inserisce in un momento significativo per il calcio italiano, in cui diventa sempre più necessario rafforzare il legame con le nuove generazioni. La Lega Calcio Serie A risponde a questa necessità con una visione di lungo periodo, che mira a sostenere e alimentare la voglia dei ragazzi di giocare a calcio.

“A Tutta Classe” comprende tre tornei calcistici già radicati nel territorio, pensati per coprire le tre fasce dell’età scolare:

Elementari: il Torneo Coppa Paolo Mantovani, promosso dalla Fondazione Torneo Ravano, che da oltre 40 anni coinvolge migliaia di bambini delle scuole primarie in un’esperienza di sport e scoperta;

Medie: il Campionato CSI Ragazzi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, punto di riferimento dello sport educativo per le scuole secondarie di primo grado, con circa 2.000 squadre coinvolte in tutta Italia;

Superiori: l’Alpha League, il nuovo torneo riservato a 20 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, che si svolgerà in impianti iconici — dal “Juventus Training Center” all’Arena Civica di Milano — con la Finale in programma allo Stadio Tardini di Parma a giugno, in occasione del Festival della Serie A.

La Lega Calcio Serie A supporterà tutti e tre i tornei fornendo i materiali da gioco, come il kit “Keep Racism Out”, ormai da due anni divisa dei bambini che accompagnano in campo i calciatori della Serie A Enilive durante il cerimoniale di gara prima del fischio di inizio, i palloni Puma, le fasce ufficiali da Capitano, oltre a premi istituzionali ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive.

“Con ‘A Tutta Classe’ vogliamo rafforzare in modo concreto il legame tra la Lega Calcio Serie A e le nuove generazioni. Avvicinarsi ai giovani significa, infatti, investire nel futuro del nostro sport, per questo abbiamo scelto di entrare direttamente nelle scuole, i luoghi dove nascono le passioni e si formano le persone di domani, con l’obiettivo di alimentare un amore autentico per il calcio. Desidero ringraziare la Fondazione Torneo Ravano e il Centro Sportivo Italiano per il prezioso supporto nell’organizzazione dei tre Tornei, che vedranno protagonisti oltre 46.000 ragazzi in tutta Italia. La Lega Calcio Serie A si dimostra ancora una volta sensibile e attenta alla crescita dei giovani, accompagnandoli nel loro percorso sportivo e umano e contribuendo a formare non solo i calciatori di domani, ma soprattutto persone consapevoli e appassionate.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Calcio Serie A

L’intera iniziativa sarà raccontata attraverso Radio TV Serie A e i canali social di Lega Calcio Serie A, mentre contribuiranno a dare un supporto logistico e organizzativo anche partner istituzionali, tra cui Frecciarossa”.

“A Tutta Classe” coinvolgerà oltre 3.500 squadre per complessivi 46.000 ragazzi di ogni parte d’Italia, generando un impatto educativo e sociale concreto.

Con questo progetto la Lega Calcio Serie A conferma il proprio ruolo non solo come ente organizzatore del massimo Campionato di calcio italiano, ma come protagonista attivo nella crescita culturale e sportiva del Paese. Il futuro della Serie A nasce oggi: nelle scuole, nei campi e nei sogni delle nuove generazioni.

Fonte (Lega Serie A)