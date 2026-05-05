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Lega Calcio Serie A presenta “A Tutta Classe”

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Il nuovo progetto comprende tre Tornei e coinvolgerà oltre 3.500 squadre giovanili-scolastiche in tutta Italia.
Lega Calcio Serie A presenta “A Tutta Classe”, un nuovo progetto educativo e sociale che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento di crescita e inclusione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di alimentare nelle nuove generazioni la passione autentica per il gioco del calcio, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e lo spirito di squadra.

Serie A palla
Comunicato Serie A (Ansa Foto) – milanlive.it

“A Tutta Classe” si inserisce in un momento significativo per il calcio italiano, in cui diventa sempre più necessario rafforzare il legame con le nuove generazioni. La Lega Calcio Serie A risponde a questa necessità con una visione di lungo periodo, che mira a sostenere e alimentare la voglia dei ragazzi di giocare a calcio.

“A Tutta Classe” comprende tre tornei calcistici già radicati nel territorio, pensati per coprire le tre fasce dell’età scolare:

Elementari: il Torneo Coppa Paolo Mantovani, promosso dalla Fondazione Torneo Ravano, che da oltre 40 anni coinvolge migliaia di bambini delle scuole primarie in un’esperienza di sport e scoperta;

Medie: il Campionato CSI Ragazzi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, punto di riferimento dello sport educativo per le scuole secondarie di primo grado, con circa 2.000 squadre coinvolte in tutta Italia;

Superiori: l’Alpha League, il nuovo torneo riservato a 20 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, che si svolgerà in impianti iconici — dal “Juventus Training Center” all’Arena Civica di Milano — con la Finale in programma allo Stadio Tardini di Parma a giugno, in occasione del Festival della Serie A.

La Lega Calcio Serie A supporterà tutti e tre i tornei fornendo i materiali da gioco, come il kit “Keep Racism Out”, ormai da due anni divisa dei bambini che accompagnano in campo i calciatori della Serie A Enilive durante il cerimoniale di gara prima del fischio di inizio, i palloni Puma, le fasce ufficiali da Capitano, oltre a premi istituzionali ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive.

“Con ‘A Tutta Classe’ vogliamo rafforzare in modo concreto il legame tra la Lega Calcio Serie A e le nuove generazioni. Avvicinarsi ai giovani significa, infatti, investire nel futuro del nostro sport, per questo abbiamo scelto di entrare direttamente nelle scuole, i luoghi dove nascono le passioni e si formano le persone di domani, con l’obiettivo di alimentare un amore autentico per il calcio. Desidero ringraziare la Fondazione Torneo Ravano e il Centro Sportivo Italiano per il prezioso supporto nell’organizzazione dei tre Tornei, che vedranno protagonisti oltre 46.000 ragazzi in tutta Italia. La Lega Calcio Serie A si dimostra ancora una volta sensibile e attenta alla crescita dei giovani, accompagnandoli nel loro percorso sportivo e umano e contribuendo a formare non solo i calciatori di domani, ma soprattutto persone consapevoli e appassionate.
Luigi De Siervo, Amministratore Delegato Lega Calcio Serie A
L’intera iniziativa sarà raccontata attraverso Radio TV Serie A e i canali social di Lega Calcio Serie A, mentre contribuiranno a dare un supporto logistico e organizzativo anche partner istituzionali, tra cui Frecciarossa”.

“A Tutta Classe” coinvolgerà oltre 3.500 squadre per complessivi 46.000 ragazzi di ogni parte d’Italia, generando un impatto educativo e sociale concreto.

Con questo progetto la Lega Calcio Serie A conferma il proprio ruolo non solo come ente organizzatore del massimo Campionato di calcio italiano, ma come protagonista attivo nella crescita culturale e sportiva del Paese. Il futuro della Serie A nasce oggi: nelle scuole, nei campi e nei sogni delle nuove generazioni.

Fonte (Lega Serie A)