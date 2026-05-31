Pioli in nazionale, colpo di scena per la panchina azzurra

Stefano Pioli torna a essere un nome caldo per il futuro della Nazionale italiana. Dopo le ultime riflessioni della FIGC sul possibile nuovo commissario tecnico azzurro, anche l’ex allenatore del Milan sarebbe finito nella lista dei candidati valutati per raccogliere l’eredità sulla panchina dell’Italia.

Pioli continua a godere di grande stima all’interno del calcio italiano. Il lavoro svolto al Milan, culminato con la vittoria dello Scudetto e con il ritorno stabile del club ai vertici del campionato, ha rafforzato ulteriormente la sua credibilità anche a livello federale.

La FIGC starebbe valutando diversi profili per il futuro della Nazionale e tra questi ci sarebbe proprio l’ex tecnico rossonero. Pioli viene considerato un allenatore esperto, equilibrato e capace di costruire gruppi solidi, caratteristiche ritenute particolarmente importanti in una fase delicata per il calcio azzurro.

Al momento non esistono ancora contatti ufficiali, ma il suo nome resta tra quelli monitorati con maggiore attenzione. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane e dalla direzione che la Federazione vorrà dare al nuovo progetto tecnico.

Per Pioli sarebbe una sfida completamente diversa rispetto alle esperienze vissute nei club, ma anche una delle più prestigiose della carriera. E dopo gli anni importanti trascorsi al Milan, la possibilità di guidare l’Italia rappresenterebbe inevitabilmente un’occasione difficile da ignorare.