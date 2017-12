Si è chiuso il primo tempo a San Siro: punteggio parziale di Milan-Atalanta 0-1 con gol di Bryan Cristante dopo incertezza difensiva nelle marcature in area e soprattutto errore in presa di Gianluigi Donnarumma. Sullo 0-0, al 14′ interviene il VAR, che annulla il gol a Giacomo Bonaventura per fallo di mano di Cutrone.

Marcatori: 25′ Cristante.

Ammoniti: Cutrone, Kessié.

Espulsi: /

MILAN: Donnarumma 5; Abate 4,5, Musacchio 5, Bonucci 6, Rodriguez 5; Kessié 5, Montolivo 5,5, Bonaventura 6; Borini 5,5, Kalinic 5+, Cutrone 6. All.: Gattuso 5.

A disposizione: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Paletta, Zapata, Biglia, Calhanoglu, Locatelli, Zanellato, André Silva.

ATALANTA: Berisha 7; Toloi 6, Caldara 6, Masiello 6,5; Hateboer 6,5, De Roon 6, Freuler 6, Spinazzola 6; Cristante 6,5; Petagna 6,5, Gomez 6,5. All.: Gasperini 7.

