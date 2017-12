Si è chiuso il primo tempo a San Siro del derby post-natalizio valido per i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. Milan-Inter 0-0, il punteggio parziale.

Partita giocata ad intermittenza dai rossoneri. La partita si sblocca per qualche minuto al 23′, quando i nerazzurri trovano il gol da calcio d’angolo con Ivan Perisic che colpisce in area Antonio Donnarumma: palla in rete. Al momento del tocco del croato, Andrea Ranocchia è in fuorigioco e dunque ostacola il portiere rossonero. Interviene il VAR, seppur con un po’ troppo ritardo, e annulla giustamente il gol agli uomini di Spalletti. Il Milan va vicino al gol in un paio di occasioni, prima con Giacomo Bonaventura di testa, poi con Suso di destro: in entrambe le occasioni è bravo Samir Handanovic.

Marcatori: /

Ammoniti: Locatelli, Biglia.

Espulsi: /

MILAN: A. Donnarumma 6,5; Abate 6, Bonucci 5,5, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessié 6,5, Biglia 5,5, Locatelli 6; Suso 6, Kalinic 5, Bonaventura 6. Allenatore: Gattuso 6

A disposizione: G. Donnarumma, Soncin, Calabria, Antonelli, Paletta, Zapata, Borini, Çalhanoglu, Montolivo, Cutrone, André Silva.

INTER: Handanovic 7; Cancelo 6,5, Skriniar 6, Ranocchia 6, Nagatomo 6,5; Vecino 6,5, Gagliardini 6; Candreva 6, Joao Mario 6, Perisic 6+; Icardi 5,5. Allenatore: Spalletti 6,5.

A disposizione: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lombardoni, Borja Valero, Brozovic, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it