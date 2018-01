Alle 15 a San Siro andava in scena Milan-Crotone, partita valida per la 20ª giornata del campionato Serie A 2017/2018. Si trattava del primo turno del girone di ritorno. All’andata 3-0 dei rossoneri in Calabria.

Gennaro Gattuso vuole iniziare l’anno nuovo con una vittoria, così da andare alla pausa con maggiore morale e tre punti importanti nel sacco. La squadra viene dal faticoso pareggio contro la Fiorentina in trasferta e adesso di fronte al proprio pubblico vuole vincere. I rossoblu di Walter Zenga sono in lotta per la salvezza e partono sfavoriti oggi, però proveranno a strappare un risultato positivo.

Di seguito la diretta live di Milan-Crotone con la cronaca scritta del match di San Siro.

Serie A, Milan-Crotone: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Fabio Maresca ha fischiato l’inizio dell’incontro!

1′ – Sponda di Cutrone per Suso, che di interno collo calcia di prima intenzione da fuori area. Palla che centralmente arriva a Cordaz, che para facilmente.

6′ – Ci prova Suso da lontano col sinistro, palla fuori.

10′ – E’ il Milan a fare la partita e ad andare all’assalto dell’area calabrese.

12′ – Gran assist di Calhanoglu per Suso, che in area viene anticipato da Ceccherini al momento del tiro al volo col destro.

16′ – Bonaventura prova il destro dalla distanza, palla fuori.

20′ – Giallo a Mandragora per fallo su Kessié.

22′ – Corner di Suso, colpisce Bonucci un pallone che si impenna e Cordaz di pugno mette ancora in angolo.

25′ – Grande spunto di Calhanoglu, che entra in area a calcia col sinistro in diagonale, respinge Cordaz!

33′ – Ottima chiusura di Rodriguez sull’appostato Trotta, pronto a sfruttare il cross di Martella dalla sinistra.

35′ – Kessié al volo col destro, palla alta non di molto.

39′ – Cross di Calhanoglu per il tiro al volo di Bonaventura, che però colpisce male e il pallone va fuori lentamente.

40′ – Buono spunto di Calabria sulla destra, cross preciso verso l’area, Bonaventura impatta di testa non trovando la porta da posizione favorevole.

41′ – Gran tiro di Biglia dalla distanza col sinistro al volo, Cordaz mette in angolo.

42′ – PALO DEL MILAN SU TIRO COL SINISTRO DI SUSO! Decisivo Cordaz che devia sul palo il pallone.

45′ – Ammonito Biglia.

45′ – Due minuti di recupero.

45’+2′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO A SAN SIRO! MILAN-CROTONE 0-0. PREDOMINIO ROSSONERO, MA MANCA IL GOL AI RAGAZZI DI GATTUSO.

Serie A, Milan-Crotone: cronaca live secondo tempo

1′ – Cominciata la ripresa a San Siro!

4′ – Suso col destro tenta il tiro, Cordaz mette in angolo.

9′ – GOL MILAN! Cordaz esce male sul corner di Calhanoglu, la palla sbatte su Bonucci e va dentro!

12′ – Gran palla di Bonucci per Cutrone, che di testa in area non indirizza bene nonostante fosse in buona posizione.

14′ – Gran tiro di sinistro di Bonaventura da fuori area, Cordaz alza in corner.

15′ – GOL MILAN ANNULLATO! Kessié con un destro in diagonale da dentro l’area batte Cordaz sugli sviluppi di un corner. Interviene il VAR, che rileva un fallo dell’ivoriano.

18′ – Entra Crociata per Rohden nel Crotone.

19′ – Bravo Donnarumma a respingere il tiro ravvicinato di Trotta, poi Crociata viene murato e il Milan si salva.

22′ – Gran palla di Suso per l’inserimento di Calhanoglu, che viene anticipato in maniera provvidenziale da Sampirisi.

25′ – Il Crotone più intraprendente in questi minuti. Sampirisi di testa su punizione dalla destra mette fuori.

28′ – Buon cross basso di Calabria verso Calhanoglu, che dall’interno dell’area calcia male da ottima posizione. Il turco era solo, doveva fare molto meglio.

31′ – Simy entra per Budimir. Nel Milan dentro Kalinic per Cutrone.

32′ – Suso ci prova col suo sinistro a giro, palla fuori.

33′ – Calhanoglu col destro da lontano, non inquadra la porta.

35′ – Rinvio sbagliato di Donnarumma, ci prova Trotta col sinistro al volo di prima intenzione da lontanissimo, ma Gigio para senza problemi.

38′ – Kessié lascia spazio a Locatelli.

39′ – Miracoloso Donnarumma sul tentativo ravvicinato di Simy!

40′ – Entra Kragl per Barberis.

44′ – Bonaventura a giro da limite, vola Cordaz! Angolo per il Milan.

45′ – Concessi ben 7 minuti di recupero.

45’+3′ – Ammonito Martella per fallo su Locatelli.

45’+4′ – Annullato un gol al Milan per presunto fallo di Bonucci su Ajeti.

45’+6′ – Bonaventura da lontano con porta sguarnita, palla alta di poco.

45’+7′ – FINITA! MILAN-CROTONE 1-0! CI PENSA BONUCCI! Meritato successo della squadra di Gattuso a San Siro. Un po’ di sofferenza nel finale, ma i 3 punti sono meritati.

Matteo Bellan