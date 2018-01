Si è chiuso il primo tempo a San Siro di Milan-Crotone: parziale di 0-0. Rossoneri in costante proiezione offensiva, vicinissimi al gol in almeno tre clamorose occasioni.

Nel finale manca un rigore al Milan, per fallo su Patrick Cutrone. Non è chiaro il perché non sia intervenuto il VAR per aiutare l’arbitro Maresca, in palese difficoltà. Poco prima Suso aveva anche colpito un palo su sinistro a giro, forse spizzato di testa da Hakan Calhanoglu. Anche per il turco buona prova, ma serve maggiore concretezza in zona gol.

Marcatori: /

Ammoniti: Mandragora, Biglia

Espulsi: /

MILAN: G. Donnarumma s.v.; Calabria 6,5, Bonucci 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessié 6+, Biglia 5, Bonaventura 6-; Suso 6+, Cutrone 6, Calhanoglu 6+. All.: Gattuso 6.

A disposizione: Donnarumma A., Gabriel, Gomez, Musacchio, Zapata, Gabbia, Locatelli, Montolivo, Zanellato, Borini, Kalinic, André Silva.

CROTONE: Cordaz 7; Sampirisi 5,5, Ceccherini 6, Ajeti 6, Martella 6+; Rhoden 6, Barberis 6, Mandragora 5; Trotta 5, Budimir 5, Stoian 5. All.: Zenga 6.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it