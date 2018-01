CALCIOMERCATO MILAN – Manuel Locatelli non sta trovando lo stesso spazio avuto nella passata stagione, quando l’infortunio di Riccardo Montolivo lo favorì. Anche se dopo un inizio ottimo, più volte Vincenzo Montella preferì José Ernesto Sosa.

Nell’ultima estate al Milan è arrivato Lucas Biglia, regista titolare designato. Poi con le difficoltà dell’ex Lazio sia Vincenzo Montella che Gennaro Gattuso hanno preferito dare spazio a Montolivo. Il 20enne talento rossonero ha avuto un minutaggio limitato, però la società crede in lui per il futuro.

Le voci di calciomercato Milan che lo danno in uscita da Milanello sono comunque circolate. Nelle scorse ore si è parlato di un tentativo del Genoa per Locatelli. A tal proposito Giorgio Perinetti, direttore generale rossoblu, è stato interpellato a Radio Sportiva. Questa la sua risposta: «Non so che intenzioni abbia il Milan su Locatelli . A noi piace, è un profilo giovane e di enorme qualità. Se scegliesse il Genoa per giocare di più, saremmo ben lieti di accoglierlo».

Il dirigente della società ligure ammette l’interesse per il centrocampista rossonero. Però l’eventuale trattativa dipende dal Milan. Se Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone apriranno a una cessione, magari in prestito, potrebbero avviarsi dei discorsi tra le parti. Al Genoa diversi talenti sono stati valorizzati in questi anni. Jesus Suso ne è un esempio…

Redazione MilanLive.it