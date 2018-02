MILAN NEWS – Inizierà questa sera la corsa di Adriano Galliani ad una poltrona nel Senato della Repubblica italiana. Si butterà dunque ufficialmente in politica lo storico dirigente brianzolo.

Il calcio ha voltato le spalle a Galliani, che dunque spinto dal suo amico e mentore storico Silvio Berlusconi ha scelto di candidarsi con Forza Italia per le prossime elezioni. In realtà, secondo ciò che ha dichiarato Galliani stesso di recente, dopo l’addio al Milan per via del cambio di proprietà, sarebbero persino arrivate nuove proposte di lavoro in ambito sportivo per l’amministratore delegato, che però avrebbe scelto di proseguire su un’altra strada.

Come riporta Tuttosport, in attesa del primo comizio di Galliani questa sera a Gallarate, l’ex a.d. milanista ha rivelato questo retroscena sulla sua carriera da dirigente: “Ho ricevuto delle offerte dopo la fine del rapporto con il Milan. Ma ho voluto dire di no per motivi romantici a tutte le proposte dei club europei che mi hanno cercato di recente”. Dunque Galliani avrebbe anche potuto proseguire il suo lavoro da dirigente calcistico lontano da Milanello, ma il cuore rossonero e forse anche l’età anagrafica gli hanno consigliato di cambiare mestiere.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it