NEWS MILAN – Sabato la squadra di Gennaro Gattuso va di scena allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara contro la Spal. Un match sulla carta non troppo complicato, ma comunque da non sottovalutare affatto. I rossoneri non possono prendere sottogamba nessuno.

Il Milan per questa trasferta ritrova Ricardo Rodriguez, che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver superato alcuni problemi intestinali. Il terzino svizzero aveva saltato per squalifica la partita con la Lazio di campionato, poi la colica lo ha messo k.o. per quella seguente in Coppa Italia sempre coi biancocelesti e pure per la sfida con l’Udinese. Ma sabato contro la Spal sarà titolare sulla corsia sinistra della difesa. A destra ci sarà Ignazio Abate, complice la squalifica di Davide Calabria.

E per Spal-Milan a tornare titolare dovrebbe essere anche Nikola Kalinic, lasciato inizialmente in panchina a Udine e poi subentrato al non convincente André Silva. Secondo Premium Sport, mister Gattuso si dovrebbe affidare al croato e non confermare l’ex Porto. Salvo sorprese, pure Patrick Cutrone dovrà guardarsi la gara partendo dalla panchina. Comunque ci sono ancora due giorni di allenamenti in cui Rino valuterà le proprie scelte. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella vista con l’Udinese.

SPAL-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia (Montolivo), Bonaventura; Suso, Kalinic (Silva/Cutrone), Calhanoglu.

Redazione MilanLive.it