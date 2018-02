MILAN NEWS – Sarà un big match pieno di aspettative quello di domani allo stadio Olimpico, tra Roma e Milan che cercano punti per la zona calda della classifica.

Entrambe le formazioni saranno praticamente al completo, in particolare quella rossonera con Gennaro Gattuso che ha deciso di convocare l’intera rosa per la doppia trasferta romana (mercoledì c’è la Coppa Italia contro la Lazio), ripescando anche i vari Conti, Mastour e Oduamadi per integrarli al gruppo. Anche mister Eusebio Di Francesco avrà una Roma da grandi occasioni, anche se dovrà rimettersi in moto dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Come riporta il sito Asroma.com, sono 22 i calciatori giallorossi convocati da Di Francesco per sfidare il Milan; presente per la prima volta anche il terzino argentino Jonathan Silva, arrivato a Roma a fine gennaio in prestito dallo Sporting Lisbona. Sarà della partita anche l’ex milanista Stephan El Shaarawy, che nella gara di mercoledì in coppa era rimasto in tribuna. Assenti invece gli infortunati Karsdorp e Gonalons.

I convocati della Roma per la sfida al Milan:

Alisson Becker

Bogdan Lobont

Lukasz Skorupski

Juan Jesus

Aleksandar Kolarov

Elio Capradossi

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Bruno Peres

Jonathan Silva

Kostas Manolas

Radja Nainggolan

Kevin Strootman

Lorenzo Pellegrini

Daniele De Rossi

Gerson

Diego Perotti

Edin Dzeko

Patrik Schick

Cengiz Under

Gregoire Defrel

Stephan El Shaarawy

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it