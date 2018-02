MILAN NEWS – Domani posticipo insidioso per il Milan, che sfiderà all’Olimpico la Roma di Eusebio Di Francesco. Intanto Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta romana.

Come ribadito da Gattuso in conferenza stampa, tutta la squadra partirà per Roma, visto che rimarrà nella Capitale fino a mercoledì sera, quando i rossoneri sfideranno la Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sono infatti 30 i giocatori chiamati all’appello per la doppia trasferta all’Olimpico. Luca Antonelli sarà uno di questi, indisponibile contro la Roma, ma comunque partito insieme al resto del gruppo. Da segnalare inoltre, anche se non giocherà in nessuna delle due sfide, la presenza di Andrea Conti. Di seguito l’elenco completo dei convocati per Roma-Milan:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata, Vergara

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, José Mauri, Juan Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Kalinic, Mastour, Oduamadi, André Silva, Suso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it