Ignazio Abate nel pre-partita di Lazio-Milan di Coppa Italia è intervenuto ai microfoni di Rai Sport. Il numero 20 rossonero ha perso il ballottaggio con Davide Calabria, partirà dalla panchina all’Olimpico.

Queste le sue parole su questa sfida importante: “Non so cosa possa fare la differenza stasera, però sarà una partita difficilissima per entrambe le parti. Sappiamo che affrontiamo una grande squadra, sarà più difficile rispetto a domenica. Affrontiamo una squadra costruita per andare in Champions, fisica e tecnica. Arriviamo qui con grande umiltà e rispetto, però siamo in un momento positivo e cercheremo di giocarci le nostre carte per andare in finale”.

Matteo Bellan