MILAN NEWS – Il feeling tra il Milan e la Coppa Italia non è mai stato eccellente. L’ha vinta cinque volte nella sua storia, quattro delle quali risalgono addirittura agli anni ’60 e ’70.

Durante l’era Berlusconi il presidentissimo addirittura ammise di ritenere più prestigioso il trofeo amichevole dedicato a suo padre piuttosto che la coppa nazionale, che avrebbe perso fascino in un calcio più globalizzato e mirato ai guadagni. Ma alzare questo trofeo ‘secondario’ oggi sarebbe il trampolino di lancio per un Milan che sta facendo di tutto per riaprire un ciclo vincente e dalle prospettive importanti.

Come scrive la Gazzetta dello Sport Lazio-Milan di questa sera è l’occasione giusta per agguantare la coppa tanto sperata. Si parte dallo 0-0 dell’andata, dunque la sfida sarà apertissima e senza sconti in un Olimpico gelido dopo la nevicata degli ultimi giorni. Di fronte una difesa blindata e ritrovata, come quella di mister Gattuso, abile a ricostruire la fiducia del suo Milan partendo proprio dall’assetto difensivo; dall’altra parte il miglior attacco del campionato, con 64 reti segnate e tante armi a propria disposizione. Lazio e Milan sono accomunate anche dall’Europa League, visto che sono le uniche due italiane ancora in corsa nella competizione.

Per non parlare della corsa Champions: il Milan vuole rientrarci, la Lazio ha ottime possibilità di agganciare la qualificazione. Ma intanto testa alla semifinale odierna, un gara da tutto per tutto senza risparmio di colpi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it