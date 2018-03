Il Milan Primavera ritorna alla vittoria in campionato, lo fa sconfiggendo i pari-categoria della Lazio con il risultato di 2-1.

I padroni di casa partono sin da subito con grande voglia e sfiorano il vantaggio in diverse occasioni. Il primo gol arriva al minuto 36 con Forte, che riceve un grande assist dalla fascia destra di Tsadjout e mette in rete. Poco dopo sfiora il raddoppio Bellanova con un tiro da fuori. Ripresa che si apre con le due squadre a darsi battaglia, ma al 60′ arriva il raddoppio milanista con Tsadjout, che firma un gol d’autore: sinistro a giro e palla sotto l’incrocio imprendibile per il portiere avversario. Nel finale di tempo un po’ di sofferenza con i biancocelesti che accorciano le distanze con Miceli che segna su calcio di rigore al 79′. Dopo tre minuti di recupero, fischio finale che sancisce la vittoria del Milan Primavera.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it