Buona prestazione di Lucas Biglia in Genoa-Milan 0-1. L’ex Lazio ha dato ordine al centrocampo della squadra di Gennaro Gattuso, gestendo bene anche palloni che scottavano.

Queste le parole del centrocampista argentino ai microfoni di Milan TV: “Questo campo era difficilissimo, molte squadre hanno perso punti. Sappiamo di non aver fatto le cose giuste giovedì, ma ora abbiamo la rivincita. Dobbiamo giocare da squadra e fare quello che sappiamo. Ora non guardiamo al calendario e alla classifica, pensiamo partita dopo partita e poi vedremo. André Silva? Felice per lui perché lavora tantissimo in allenamento. Spero che anche Kalinic possa riuscirci presto”.

Redazione MilanLive.it