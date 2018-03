Allo stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena Genoa-Milan, partita valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2017/2018. All’andata a San Siro finì 0-0.

La squadra di Davide Ballardini nell’ultimo turno disputato ha perso 2-0 a Bologna dopo tre vittorie di fila. I rossoblu sono tredicesimi in classifica con 30 punti, non segnano molto ma neppure subiscono troppi gol. Un avversario ostico per la formazione rossonera di Gennaro Gattuso, che è reduce dalla sconfitta interna in Europa League contro l’Arsenal e ha tanta voglia di riscatto. Serve reagire a Marassi, dove l’avversario è ostico ma va superato.

Di seguito la diretta live di Genoa-Milan, con la cronaca scritta della partita di campionato che si disputa al Luigi Ferraris.

Serie A, Genoa-Milan: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Michele Fabbri ha fischiato l’inizio del match dopo il minuti di raccoglimento dedicato a Davide Astori.

5′ – Avvio abbastanza equilibrato, si battaglia in campo. Genoa aggressivo, spinto dal calore del proprio pubblico.

8′ – Bonaventura calcia alto col piatto destro da buona posizione su palla rasoterra servita bene da Calhanoglu dalla sinistra.

9′ – Miracolo di Perin sul tiro rasoterra a colpo sicuro di Kalinic, ben assistito da Rodriguez dalla sinistra.

13′ – Cross di Laxalt, ma Pandev non ci arriva di testa anche grazie al lavoro di disturbo di Romagnoli.

16′ – Fase di gioco favorevole al Milan, che cerca i varchi per piegare i rossoblu.

23′ – Iniziativa di Lazovic, che va via a Romagnoli in velocità ma sbaglia il cross dal fondo da posizione favorevole.

25′ – Palla dentro insidiosa di Laxalt dalla sinistra, ma Galabinov non ci arriva con l’allungo. Occasione pericolosa.

29′ – Sinistro di Calhanoglu dalla distanza, para Perin stendendosi alla propria sinistra.

33′ – Il Genoa lascia pochi spazi al Milan, chiude bene le linee di passaggio e pressa.

36′ – Punizione di Calhanoglu da posizione ottima per il suo destro, ma il tiro è debole e centrale, Perin para facilmente.

39′ – Ripartenza rapida del Genoa, bravo Romagnoli di testa a chiudere su cross di Laxalt. Sul corner Galabinov di testa manda fuori.

40′ – Destro di Laxalt da buona posizione, palla alta.

41′ – Kalinic colpisce male calciando alto col sinistro da posizione favorevole.

42′ – Tiro-cross potente di Calhanoglu, di testa Spolli prolunga in angolo.

43′ – Gol annullato al Milan, fuorigioco di Bonaventura.

45′ – Destro al volo di Calhanoglu dal limite, palla alta.

45′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO! GENOA-MILAN 0-0!

Serie A, Genoa-Milan: cronaca live secondo tempo

1′ – Iniziata la ripresa a Genova!

1′ – Sinistro di Pandev dalla distanza, Donnarumma para.

6′ – Bonucci provvidenziale nel murare in area un potente tiro di Galabinov.

8′ – GOL GENOA ANNULLATO. Rigoni di testa batte Donnarumma su punizione battuta da Hiljemark. Ma il VAR annulla tutto per fuorigioco del giocatore.

11′ – Pazzesco gol sbagliato da Zukanovic, che di testa da due passi manda fuori.

14′ – Cross dalla sinistra di Laxalt, tiro alle stelle di Lazovic al volo.

15′ – Esce Kalinic per fare spazio a Cutrone.

16′ – Bonaventura col sinistro ci prova da fuori area, palla non distante dall’incrocio.

17′ – Tiro di Calhanoglu deviato e palla bloccata da Perin. Era stata una buona azione del Milan.

18′ – Botta di Rodriguez rasoterra col sinistro, Perin blocca.

22′ – Altro sinistro di Bonaventura dalla distanza, palla centrale e parata agevolmente da Perin.

23′ – Dentro André Silva per Calhanoglu. Milan col 4-4-2.

24′ – Donnarumma para un tiro ravvicinato, i rossoneri si salvano dopo una pericolosa mischia in area.

29′ – Tiro-cross basso di Suso in area, non ci arriva nessuno. Grande chance!

29′ – Ballardini mentre Omeonga per Rigoni e Lapadula per Galabinov.

34′ – Bertolacci ammonito per fallo su Suso.

34′ – Calabria per Bonaventura.

35′ – Punizione di Suso, palla fuori non di moltissimo.

36′ – Bessa per Pandev nel Genoa.

42′ – Milan all’assalto.

45′ – Quattro di recupero.

45’+1′ – Kessiè in diagonale col destro in area, Perin para.

45’+2′ – Lapadula di testa manda alto da buona posizione su cross di Lazovic.

45’+4′ – GOL MILAN! ANDRE’ SILVA DI TESTA METTE DENTRO SU CROSS DI SUSO!

45’+4 – FINITA! GENOA-MILAN 0-1!

Matteo Bellan