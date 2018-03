MILAN NEWS – Squadra che vince non si cambia, ma quando arriva una sconfitta qualcosa da mettere a posto nell’undici titolare c’è sicuramente.

Una situazione che il Milan vivrà oggi contro il Genoa, nella gara delle ore 18 allo stadio Marassi, bagnata da una pioggia fastidiosa ma non esageratamente forte. Il tecnico Gennaro Gattuso per risollevarsi dopo la sconfitta con l’Arsenal procederà ad un mini-turnover, ovvero ad un paio di cambi di formazione che non influiranno però sugli schemi e sulla strategia tattica del suo Milan.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport nelle sue previsioni sulle probabili formazioni odierne, il Milan si schiererà dunque con l’ormai consueto 4-3-3, ma in particolare con due cambi rispetto alle ultime uscite contro Roma, Lazio e Arsenal: Nikola Kalinic prenderà il posto al centro dell’attacco di Patrick Cutrone, metre Fabio Borini verrà piazzato nell’inedito ruolo di terzino destro, preferito a Davide Calabria che contro gli inglesi giovedì ha decisamente sofferto. Per il resto confermati i 9/11 del Milan visto durante le ultime uscite stagionali, con Biglia scelto ancora titolare in regia al posto di uno scalpitante Montolivo.

Il Genoa di mister Ballardini risponderà con un 3-5-2 più abbottonato e pronto alle ripartenze: ancora out Izzo e Veloso, il centrocampo rossoblu sarà diretto dall’ex Andrea Bertolacci. Occhio alla vena offensiva della vecchia conoscenza interista Goran Pandev e del gigante bulgaro Andrej Galabinov.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it