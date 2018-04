A San Siro stasera va in scena Milan-Sassuolo, partita valida per la 31ª giornata del campionato Serie A 2017/2018. All’andata al Mapei Stadium finì 2-0 per i rossoneri allora allenati da Vincenzo Montella.

Adesso la squadra è in mano a Gennaro Gattuso, fresco di rinnovo di contratto e desideroso di tornare a vincere dopo gli stop contro Juventus e Inter. L’obiettivo Champions League è difficile, ma la matematica autorizza il Milan a crederci ancora. I neroverdi di Giuseppe Iachini erano reduci da quattro risultati utili consecutivi, tra cui il pareggio contro il Napoli, e volevano altri punti per allontanare una zona retrocessione distante sole cinque lunghezze.

Di seguito la diretta live di Milan-Sassuolo con la cronaca scritta del match di San Siro.

Serie A, Milan-Sassuolo: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Pairetto ha fischiato l’inizio della sfida al Giuseppe Meazza. Forza Milan!

1′ – Clamoroso gol divorato da Kessié: a porta vuota non riesce a colpire bene in rete. Respinge Consigli. Possibile offside dell’ivoriano. Episodio non da VAR visto che la palla non è entrata in rete.

2′ – Dolore alla gamba sinistra per Romagnoli.

5′ – Non ce la fa Romagnoli. Dentro Musacchio.

13′ – Gran tiro da fuori di Calhanoglu, centrale, Consigli mette in angolo!

21′ – Ammonito Kessié

25′ – Tiro-cross a giro di Suso, para Consigli non senza qualche brivido.

33′ – Kessié due volte al tiro da dentro l’area, si salva Consigli in angolo.

34′ – Il Sassuolo in ripartenza riesce ad essere pericoloso.

34′ – Parata in due tempi per Donnarumma, prima con le mani, poi con i piedi la toglie a Berardi. Brivido.

44′ – Cross in area di Bonaventura, nessuno sul secondo palo.

45’+2′ – Fine primo tempo.

Serie A, Milan-Sassuolo: cronaca live secondo tempo

45′ – Calcio d’inizio per il Sassuolo.

50′ – Musacchio dal limite, per Cutrone: fischiato fuorigioco millimetrico.

55′ – Fuori uno spento Abate, dentro André Silva.

67′ – Dentro Kalinic, fuori Cutrone.

75′ – Il Milan non riesce a creare alcun pericolo alla porta avversaria. Serve una scossa.

76′ – GOL DEL SASSUOLO – Politano dal limite incrocia di destro, nulla può Donnarumma!

81′ – Ammonito Bonucci per proteste. Diffidato, salterà Milan-Napoli.

Proteste più che legittime, perché il signor arbitro si è inventato un altro fallo in attacco, stavolta a Rodriguez.

84′ – Cross perfetto di Calhanoglu, Kalinic colpisce alto di testa e sciupa un’occasione clamorosa.

86′ – GOOOOOOL DEL MILAN – Nikola Kalinic spacca la porta con il sinistro.

95′ – Miracolo di Consigli su tiro di Bonaventura dal limite. Incredibile.

96′ – Anche Donnarumma a saltare. Nulla di fatto.

96′ – Fischio finale. Pareggio amaro per i rossoneri.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it