Il Milan Primavera ha ritrovato la vittoria contro la Roma la scorsa settimana. Grazie ad un bellissimo e divertente 5-2, la squadra rossonera è riuscita a rialzare la testa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia per mano del Torino.

E sono proprio i giovani granata (in Piemonte) il prossimo avversario del Diavolo in campionato, nella 27esima giornata. La gara si giocherà domani alle ore 13 e sarà in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre o 225 del bouquet satellitare di Sky). La partita sarà anticipata da un ricco pre-partita che inizierà alle ore 12:30 con interviste e approfondimenti.

I ragazzi di Alessandro Lupi hanno bisogno di tutto il supporto possibile. Con una vittoria, infatti, il Milan potrebbe allontanare proprio il Torino in classifica (ad oggi è a soli due punti sotto i rossoneri) e soprattutto mettere pressione al Chievo Verona, che invece occupa in questo momento la quinta posizione (con una partita in meno).

Redazione MilanLive.it