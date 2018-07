CALCIOMERCATO MILAN – Tra i tanti attaccanti che il Milan avrebbe sondato e valutato negli ultimi giorni per rinforzare il reparto offensivo ci sarebbe anche uno dei migliori bomber dello scorso anno.

Ciro Immobile, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A assieme a Mauro Icardi, è stato accostato al club rossonero come possibile colpaccio in attacco, che avrebbe non solo donato gol e qualità al reparto, ma anche tolto ad una rivale come la Lazio un elemento di spessore. Le voci sull’attaccante campano però si sono spente di recente, sia per l’altissima valutazione che il patron biancoceleste Claudio Lotito ha dato al suo centravanti (almeno 70 milioni di euro), sia per le dichiarazioni rilasciate da Immobile stesso presso il ritiro di Auronzo di Cadore.

Come segnalato oggi da Gianlucadimarzio.com, Immobile è intervenuto in conferenza stampa durante la preparazione estiva in Veneto e ha parlato chiaramente dei suoi desideri e progetti futuri, togliendosi di fatto dal mercato estivo: “E’ ovvio che ci sia interesse di varie squadre, ma sono sempre rimasto sereno, tutta l’estate. Per il rinnovo la dirigenza della Lazio mi ha chiamato personalmente, ci fidiamo l’uno dell’altro. Ho firmato a novembre, rifarlo dopo 10 mesi è motivo d’orgoglio per me. Siamo vicini al rinnovo, il direttore ha un po’ da fare ma appena si libera facciamo tutto. Lui e Lotito sono uomini di parola, sono tranquillo sotto questo punto di vista”. Niente da fare per il Milan che in realtà da tempo aveva smesso di seguire il numero 17 della Lazio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it