MILAN NEWS – Per Lucas Biglia è stata una stagione lunga e faticosa. Con il Milan, al suo primo anno in rossonero, ha collezionato 37 presenze, di cui 32 da titolare. Poi il Mondiale con l’Argentina, deludente sia dal punto di vista personale (una sola apparizione) che collettivo.

Fattori che hanno convinto Gennaro Gattuso a non convocarlo per l’International Champions Cup, così da iniziare la preparazione in maniera soft a Milanello. Come scrive il Corriere dello Sport, il metronomo del Milan sarà oggi al centro tecnico di Carnago per preparare il rientro in campo con un programma personalizzato. Società e allenatore puntano molto su di lui, per la sua esperienza e professionalità. Se dovesse andar via Leonardo Bonucci, resterebbe uno dei pochi veterani. Nonostante l’età avanzata e i numerosi acciacchi (l’anno scorso ha avuto problemi al ginocchio e poi alle costole), Biglia è un grande professionista ed è fondamentale per la squadra.

L’argentino sarò ancora il regista titolare del Milan, quindi. La scorsa settimana si era diffusa una voce in merito ad un suo possibile ritorno alla Lazio. Ipotesi smentita anche da Enzo Montepaone, agente del calciatore: “Sta benissimo al Milan e non vede l’ora di ricominciar, è molto carico per questa nuova stagione. Le notizie sul ritorno alla Lazio non sono vere“. Lui vuole rimanere in rossonero dunque. Dubbi invece sui suoi sostituti naturali, cioè Manuel Locatelli e Riccardo Montolivo. Il primo ha un’offerta dal Sassuolo (bloccata sul filo del rasoio dalla nuova proprietà), mentre l’ex capitano non è partito con la squadra per l’America ed è in cerca di una nuova sistemazione. Il suo problema però è l’ingaggio.

Redazione MilanLive.it