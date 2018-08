Stasera va in scena Real Madrid-Milan, big match valido per il prestigioso Trofeo Santiago Bernabeu che si gioca nell’omonimo stadio intitolato allo storico presidente dei blancos. Di seguito le formazioni ufficiali e la diretta live con la cronaca della sfida.

REAL MADRID: K. Navas; Carvajal, S. Ramos, Varane, Marcelo; Isco, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Asensio. A disp.: Casilla, Lunin, Nacho, Modric, Lucas Vazquez, M. Llorente, Borja Mayoral, Ceballos, Raul de Tomas, Vinicius Jr., Reguilon, Sergio Lopez, Javi Sanchez, Odegaard A disp.: All.: Lopetegui

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Bellanova, Caldara, Simic, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Mauri, Torrasi, Bacca, Cutrone. All.: Gattuso

Real Madrid-Milan, cronaca live primo tempo

1′- E’ cominciata la partita al Santiago Bernabeu!

2′ – GOL REAL MADRID. Benzema di testa mette dentro su ottimo cross di Carvajal dalla destra.

3′ – GOL MILAN! Higuain con un destro rasoterra a giro da fuori area pareggia!

5′ – Donnarumma pronto sulla conclusione di Bale, Gigio mette in angolo.

10′ – Partita vivace al Santiago Bernabeu.

14′ – Asensio ci prova da posizione defilata, ma Donnarumma non si fa sorprendere sul suo palo e para in due tempi.

16′ – Suso su punizione da posizione defilata ci prova, Navas coi pugni sfiora mettendo in angolo.

19′ – Carvajal anticipa in maniera provvidenziale Bonaventura in area, mette in angolo e salva il Real Madrid. Ottimo il cross basso arrivato dalla destra.

23′ – Bella azione del Milan, con Kessié che arriva al tiro davanti a Navas, la palla scavalca il portiere ma Carvajal è piazzato davanti alla porta e respinge.

27′ – Punizione a giro di Bonaventura, super Navas che mette in angolo con un bel tuffo.

31′ – Isco vicinissimo al gol, il suo destro incrociato in area termina di poco a lato.

34′ – Suso calcia alto col sinistro dopo l’assist di Bonaventura.

36′ – Casemiro col destro da fuori area, palla a lato.

36′ – Contropiede Real con Bale che punta Rodriguez e calcia, tiro facile da parare per Donnarumma.

45′ – GOL REAL. Bale col destro sugli sviluppi di un corner insacca da pochi passi.

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO! REAL MADRID-MILAN 2-1.

Real Madrid-Milan, cronaca live secondo tempo

1′ – Secondo tempo iniziato al Santiago Bernabeu. Nel Milan dentro Cutrone per Borini.

2′ – Bonaventura colpisce di testa in area, palla fuori dallo specchio della porta.

7′ – Bonaventura da buona posizione col destro, Navas para facile.

9′ – Calabria decisivo ad anticipare Benzema, pronto a mettere dentro sull’ottimo assist di Bale.

11′ – Caldara e Calhanoglu per Rodriguez e Bonaventura. Musacchio terzino destro, Calabria va a sinistra.

20′ – Dentro Bacca per Higuain. E Mauri al posto di Biglia.

22′ – Bacca incrocia col destro in area, palla alta non di molto!

25′ – Taglio in area di Cutrone, che calcia sul primo palo e trova Navas pronto a respingere in angolo. Bella palla di Suso.

37′ – Bellanova e Simic per Musacchio e Calabria.

42′ – Modric col sinistro dalla distanza, para facile Donnarumma.

45′ – Tre minuti di recupero.

45’+1′ – GOL REAL. Borja Mayoral di testa mette dentro sulla respinta di Donnarumma.

45’+3′ – FINITA! REAL MADRID-MILAN 3-1. Il Trofeo Santiago Bernabeu va ai blancos.

Matteo Bellan