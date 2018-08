Un solo anno al Milan senza riuscire a conquistare lo spazio e la stima sperata. Un solo anno anche al Genoa, con troppe panchine e poche chance da titolare nella formazione ligure.

Gianluca Lapadula è pronto a cambiare nuovamente maglia: dopo l’esperienza non esaltante a Genova il centravanti ex Milan è stato letteralmente fatto fuori dalla rosa di mister Ballardini che in tutti i modi sta provando a fargli capire di valutare altre destinazioni. Lapadula era già stato ad un passo dal Frosinone, club che aveva trovato tutti gli accordi con il Genoa, tranne quello con il centravanti classe 1990 che non è risultato attratto dall’idea di ripartire dalla Ciociaria.

L’ex rossonero però nelle ultime ore sembra molto vicino all’Udinese, club alla caccia di un centravanti titolare. Lapadula sarebbe più interessato a giocare in Friuli, all’interno di una squadra giovane e dal carattere più internazionale. Di certo il Genoa non punterà su di lui, visti gli arrivi in attacco di Piatek, Kouamé e del giovane Favilli che chiudono ogni chance da titolare per Lapadula. In qualche modo l’ex numero 9 milanista è risultato però utile proprio al Milan in chiave di mercato: grazie agli 11 milioni che il Genoa doveva ai rossoneri come obbligo di riscatto per Lapadula, il club di via Aldo Rossi ha ottenuto uno sconto consistente nell’affare che ha visto Diego Laxalt passare dalla squadra ligure a quella milanista.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it