CALCIOMERCATO MILAN – Visto che Leonardo è salito in cattedra come nuovo direttore tecnico del Milan da neanche un mese, è giusto che i rossoneri si riducano all’ultimo per rinforzare totalmente la rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni sul calciomercato Milan, pare che il club voglia concludere in bellezza la sessione estiva con un ultimo acquisto a centrocampo, dove sembra non bastare l’arrivo di Timoué Bakayoko; non sarà facile, visto che il tempo stringe e le ore 20 di oggi sono sempre più vicine, ma il Milan ha fiducia e cercherà l’assalto ad un calciatore già sondato spesso in passato.

Calciomercato Milan, assalto in extremis a Baselli: i dettagli

E’ la Repubblica di oggi a scrivere che il Milan, viste le ampie difficoltà economiche e tempistiche per avvicinarsi realmente a Milinkovic-Savic della Lazio, avrebbe virato su un altro obiettivo concreto come Daniele Baselli; il centrocampista tuttofare del Torino era già entrato nel mirino rossonero lo scorso anno ma non è mai stato approfondito il discorso. Ieri c’è da segnalare l’incontro nella sede di Casa Milan tra i dirigenti rossoneri ed il procuratore Giuseppe Riso, che per l’appunto gestisce gli interessi di Baselli. Non è dunque da escludere che oggi la società di via Aldo Rossi possa formulare una proposta al Toro.

Tuttosport addirittura va sul concreto: il Milan in extremis proporrà un prestito oneroso da 3-5 milioni di euro con obbligo di riscatto successivo che possa arrivare alla valutazione da 18-20 milioni che il Torino ha fatto riguardo al proprio centrocampista classe ’92. Difficile che il patron Urbano Cairo possa privarsi di un elemento così importante nell’ultimo giorno di mercato, ma l’arrivo ufficiale di Roberto Soriano dal Villarreal potrebbe anche suggerire un’uscita importante dal reparto mediano. Per contro il Milan avrebbe prima bisogno di cedere un altro calciatore: Bertolacci e Montolivo gli indiziati numeri uno, ma al momento appare tutto bloccato nel mercato in uscita.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it