CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di José Callejon è stato accostato più volte al club rossonero ad inizio estate. Sembrava che Massimiliano Mirabelli volesse concretamente puntare su di lui.

La Gazzetta dello Sport conferma il Milan aveva messo nel mirino l’esterno offensivo spagnolo. C’era l’intento di versare i 23 milioni di euro della clausola rescissoria, che però scadeva il 30 giugno. Le situazioni societarie rossonere hanno bloccato tutto. C’è stato un cambio di proprietà, con Elliott che è subentrato ai cinesi, e anche di vertici dirigenziali. Callejon in seguito non è stato più un obiettivo del club, anche perché il Napoli lo ha considerato incedibile una volta scaduta la clausola.

Aurelio De Laurentiis potrebbe presto rinnovare il contratto dell’ex giocatore del Real Madrid. Presto la società azzurra incontrerà l’agente Manuel Quilon, che al Milan ha Pepe Reina e Samuel Castillejo come assistiti. Carlo Ancelotti conta molto su Callejon e, non a caso, nella prima giornata contro la Lazio lo ha schierato titolare. Lo spagnolo ha consegnato l’assist del gol del pareggio ad Arkadiusz Milik. Ha 31 anni, ma il calciatore è ancora in grande forma e può essere decisivo in questa stagione. In casa rossonera si spera che nel match di sabato non sia in forma.

Redazione MilanLive.it