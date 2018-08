MILAN NEWS – La sconfitta del Milan, rimontato dal Napoli, ha lasciato l’amaro in bocca a giocatori e tifosi rossoneri. Vanno comunque riconosciuti i meriti dei ragazzi di Carlo Ancelotti, i quali comunque non hanno giocato una partita indimenticabile.

Fino al 60′ il Milan era in vantaggio di due gol, con gli avversari che avevano creato non molti pericoli alla porta di Donnarumma. Poi l’errore di Biglia sul primo gol azzurro, ha spianato la strada ai padroni di casa che hanno ritrovato voglia ed entusiasmo. Chi non ha convinto con la sua prova è stato Marek Hamsik, sostituito al 63′ da Diawara, il quale è stato decisivo nel terzo gol napoletano. Capitan Hamsik nel post-partita, ai microfoni del sito ufficiale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “La nostra vittoria è stata meritata e siamo lieti di aver fatto felici i nostri tifosi. E’ bello iniziare battendo Lazio e Milan”.

Questa la sua breve analisi del match: “L’inizio della gara era dalla nostra parte, ma abbiamo subito il gol. All’inizio della ripresa è arrivato il secondo gol, ma ancora una volta abbiamo mostrato la nostra mentalità vincente e la forza del gruppo. Siamo stati pazienti, abbiamo giocato il nostro calcio e in meno di mezz’ora abbiamo ribaltato la gara”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it