MILAN NEWS – La stagione europea del Milan, dopo le tante diatribe con la UEFA su una possibile punizione esemplare, comincerà ufficialmente venerdì prossimo.

Per quel giorno, oltre alla seconda di campionato contro la Roma nel serale di San Siro, andrà in scena anche il sorteggio della fase a gironi di Europa League, competizione che il Milan ha meritato di giocare sul campo dopo il sesto posto in classifica dello scorso campionato. Alle ore 13 l’urna di Montecarlo stabilirà la conformazione dei dodici gironi da quattro squadre che daranno il via alla fase finale della competizione, la seconda più prestigiosa in zona UEFA dopo la più storica e ricca Champions League.

Il Milan con ogni probabilità sarà inserito in prima fascia, visto che, come ricordato anche dalla Gazzetta dello Sport, ha il 9° coefficiente più alto della competizione. La speranza dei rossoneri è di capitare in un girone molto simile a quello della scorsa stagione, quando la formazione rossonera pescò dall’urna tre club non troppo prestigiosi come Aek Atene, Rijeka e Austria Vienna. A rappresentare l’Italia nel sorteggio di venerdì presente sicuramente anche la Lazio, altro club di prima fascia, mentre si dovrà attendere il responso del match Copenaghen-Atalanta di giovedì sera per capire se anche la squadra di mister Gasperini riuscirà a partecipare alla fase a gironi di Europa League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it