Ci sono certe partite che rimarranno indimenticabili per i tifosi, ed una delle emozioni più forti che si possono vivere nel calcio è proprio quella successa ieri in Milan-Roma: il gol vittoria nell’ultimissima azione del match, a tempo quasi scaduto.

Al minuto 94 e 33 secondi il pallone anticipato da Calabria, servito per Higuain, che serve un assist al bacio a Patrick Cutrone, finisce in rete alle spalle di Olsen. Esplosione di gioia incontenibili di tutti i tifosi rossoneri, a casa e sugli spalti: panchina milanista scatenata. Reazione divertente e ovviamente scatenata anche per il giornalista-tifoso Tiziano Crudeli. Dagli studi di Gold7 ha commentato la partita, e nel momento del gol del baby-bomber rossonero ha urlato: “Cucù-cucù-cucù CUTRONE”. Di seguito il video con la cronaca di tutto il match, compreso il gol iniziale di Franck Kessié.



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it