Il Milan ha lavorato molto sul calciomercato anche per quanto riguarda il settore giovanile. Il club di via Aldo Rossi, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato la lista delle cessioni dei calciatori che hanno fatto parte della squadra Primavera l’anno scorso.

Ad occuparsene è stato Mario Beretta, nuovo responsabile del vivaio dopo l’addio di Filippo Galli. Già da qualche giorno è ufficiale il ritorno in Portogallo di Tiago Dias allo Sporting Braga: cessione con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto in favore dei rossoneri, che quindi dimostrano di avere ancora attenzione sul giocatore. Tante altre uscite a titolo temporaneo: Mattia El Hilali e Alessandro Guarnone al Matera, Ismet Sinani alla Juve Stabia e Mattia Gabbia (aggregato alla prima squadra la scorsa stagione) alla Lucchese.

Fra le operazioni più interessanti ci sono le due con il Torino: Emir Murati in prestito con diritto e contro-riscatto (come Thiago Dias) e Moris Sportelli (solo prestito). Riccardo Forte e Andreas Llamas vanno insieme alla Pistoiese, Axel Campeol passa invece alla Sampdoria. Va alla Lazio Alessio Bianchi. Przemyslaw Bargiel, anche lui acquistato da Massimiliano Mirabelli l’estate scorsa, allo Spezia. La società ci ha tenuto poi a ringraziarli per l’impegno e gli ha augurato il meglio per il futuro.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it